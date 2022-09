¡De no creer! mujer pone maleta de viaje en escaleras eléctricas y ocasiona un accidente

En la red social de Twitter se viralizó un video en el que se ve una imprudencia de una joven al poner una maleta de viaje en unas escaleras eléctricas ocasionando un accidente a otra señora.

Lo que se sabe es que todo ocurrió en el aeropuerto de la ciudad de Hangzhou en China y todo quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del lugar.

En un principio se observa que una joven y una señora ponen una maleta grande en unas escaleras eléctricas para evitarse el trabajo de cargarla mientras bajaban, pero ambas no se fijaron cuenta que en la parte inferior iba otra señora.

Cuando la víctima de ese accidente volteó a mirar para atrás, se dio cuenta que la maleta rodaba y la iba a golpear, por lo que intentó bajar lo más rápido posible, sin embargo, no la logró esquivar y terminó cayendo al piso debido al golpe que le ocasionó.

En la filmación se observa que la mujer fue atendida en el mismo lugar por el personal médico y llevada a un centro asistencial debido al golpe en su cabeza y por el momento no se conoce su estado de salud.

Ante este accidente que se pudo haber evitado, varios internautas han opinado que la víctima fue 'floja' ya que el golpe no había sido tan fuerte, mientras que otros criticaron a la joven que puso la maleta en las escaleras.

"La señora que se cayó se ve que no jugaba super mario bros", "Las escaleras eléctricas son para subir y bajar mas rápido, no para pasearse, subirse y quedarse ahí paradote estorbando", "Bendito. Esas escaleras son peligrosas. Espero no se haya hecho daño", "enserio se va a culpar a la señora que no esquivo la maleta?", son solo algunos de los comentarios de los usuarios de la red social de Twitter.

