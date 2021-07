Decidió hacer su currículo a mano porque no tenía dinero para mandar hacer uno y recibió 30 ofertas El hombre no tenía dinero ni para imprimir y tampoco sabe escribir muy bien. Sin embargo, ese no fue un impedimento para buscar empleo, pues hizo varios currículos a mano y los pegó en postes, pues según dijo, él no necesita nada regalado, porque todavía puede trabajar.