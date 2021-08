Descarada: se comprometió solo porque su novio le dio el anillo con diamantes que pidió

Karen es una mujer que se hizo viral por descarada, pues le pedía a su novio un anillo con diamantes que al terminar intentó vender, pero quien quedó viendo un chispero, pues al enterarse de que no era un diamante incluso llamó a su ex para hacerle reclamo.

De acuerdo con la prima de Dave, quien publicó la historia a través de Reddit , Karen se hizo novia de su pariente y al parecer se trataba de una buena chica.

Sin embargo, todo cambio cuando paso un tiempo, pues la mujer le pedía nada más ni nada menos que un anillo que tuviera un diamante grande si quería que se convirtiera en su esposa.

No obstante, Dave no tenía los suficientes recursos para comprarle dicho anillo, pues a pesar de que tenía un buen empleo, apenas le daba para mantener a Karen y todos sus caprichos.

Por lo que enamorado y decidido a llevar su relación a otro paso, decidió comprar un anillo con un zafiro que le costó la mitad de lo que realmente cuesta uno con diamante.

No obstante, le dijo a la mujer que era un diamante de verdad, pues incluso cuando se le confesó le preguntó que si era un diamante, pues de no ser así, manifestó que no le aceptaría la propuesta.

Publicidad

Posteriormente, una vez ya comprometidos la descarada le dijo que quería invitar a más de 300 personas solo por parte de ella.

Sin embargo, su prometido le dijo que era imposible, ya que no le alcanzaba el dinero para rentar un lugar para tantas personas.

Por lo que le pidió recortar la lista de invitados, pues él también quería invitar a su familia y amigos.

Pasados unos días llegaron las tarjetas de invitación, todo indicaba que la pareja se iba a casar muy pronto.

Sin embargo, el prometido decidió visitar a su familia antes, para saber si estaban preparados para asistir a su boda, cuando se enteró de que ninguno había sido invitado.

Pues la descarada de su prometida no había invitado ni siquiera a los hermanos de Dave y mantuvo la invitación a sus 300 amistades.

Publicidad

Por lo que el hombre enojado decidió terminarle y echarla de su casa. Posteriormente, la mujer lo llamó pero no para disculparse, sino para reclamarle por el anillo, ya que intentó venderlo y no le dieron el dinero que quería.

Pues ahora quería que su ex le diera el dinero de lo que vale realmente un anillo con diamante para darse la vida que ella sentía merecerse y que un pobretón como él no podía darle.

Tras lo sucedido, el hombre le dijo que eso le pasaba por interesada, pues que en un principio pensó que lo del anillo era capricho, sin embargo, gracias a eso se salvó de pasar la vida con una mantenida.

Asimismo, le manifestó que no le daría ni un solo centavo, pues como decía que él era un pobre, de dónde este pobre sacaría para pagarle un anillo.

Por eso le sugirió que buscara a alguien rico, pues este pobretón no le iba a dar ni un centavo y antes si venía a reclamarle a su casa, la denunciaba por el robo del anillo de compromiso.