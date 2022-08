¡Desgarrador final! Murió 'Chupete', el perrito que nadie quiso adoptar por su condición

'Chupete' el perrito que se hizo viral en redes sociales luego de que su rescatista publicara su condición y buscó por 'cielo y tierra' una familia para él, murió en las últimas horas; la mujer dio a conocer la noticia a través de un desgarrador video.

El perrito, que logró convertirse en una celebridad de internet, llevaba varias semanas con problemas de salud, pues sufría de hidrocefalia; aun así, su rescatista insistió hasta el final para encontrarle un hogar.

“Chupete es un milagro, tiene un mes y una semana y ya come. Chupete no tenía que nacer, de hecho el veterinario nos dijo que ya había muerto porque nació con hidrocefalia, tiene una leve desviación en sus ojitos, pero eso le da un toque de ternura”, mencionó para ese entonces Claudia Patricia, la rescatista quien fue la primera en compartir las imágenes del cachorro.

Aunque muchas personas se interesaron por la historia de 'Chupete'y ofrecieron su ayuda, el perrito no resistió y falleció en casa de su protectora; en medio de la noticia, la mujer escribió una carta de ‘Chupete’ para su mamá y todos aquellos quienes lo cuidaron

“NO LLORES MAMA : Mamá no estés triste, te escribo esta carta para que sepas que voy a estar bien… Antes de irme olvide decirte cuanto te amo, por eso pedí verte una vez más …pero ya sabes siempre he sido distraído…no se por qué pero desde ese día creo que estoy mas cerca de tu corazón…MAMÁ, no llores porque cuando lo haces me siento impotente de no poder abrazarte…de no poder, consolarte”, finaliza la carta.