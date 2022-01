"Es muy importante que me acompañen": habitante de calle habló de la fiesta que le hizo a sus perros

'Choko' es un habitante de calle en Bucaramanga y se volvió muy famoso hace poco ya que se viralizó un video en el que se ve la fiesta que le hizo a sus perros.

En una conversación con Caracol Radio, el hombre contó que tiene a ‘Shaggy’ hace 4 años y a ‘La nena’ se la encontró deambulando en la calle hace 10 años.

El gran amor que le tiene a sus animales hizo que este hombre le hiciera un festejo de cumpleaños a sus perros, pero lo que él no se esperaba era que alguien lo estuviera grabando para después subir el video a las redes sociales .

"Merecían algo bonito, algo bacano. Para mí es muy importante que me acompañen; así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas. Presiento lo que me quieren decir por su mirada; es una esperanza que me llena para seguir adelante", dijo a Caracol Radio.

El habitante de calle es mu conocido en la zona rosa de Bucaramanga y le gusta hablar con las personas, quienes a su vez le ayudan con comida para él y sus mascotas.

En charla con W Radio, José Luis Matos dijo : "Me gusta hablar, charlar, subirles el ánimo a las personas. No saben qué situación está pasando por su mente, tener algo. Hay personas que se sienten solas a pesar de que tienen cosas, y yo lo que explicó, es que agradezcan lo que tienen".

Así mismo agregó: "Mis perros son como parte de mí, de algo que me cuida, son mis ángeles. Nunca dejan acercarse a nadie cuando estoy durmiendo".

