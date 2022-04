Escuchó una conversación de infidelidad en un bus, la compartió en redes y dieron con la víctima

Guilherme Lemos es el joven que se volvió viral en la red social de Twitter al compartir una historia de infidelidad que escuchó en un bus.

El hombre contó toda su historia al medio de comunicación G1 y comenzó explicando que había tomado un bus y se sentó detrás de un hombre que estaba alardeando haber engañado a su novia con otra mujer.

Guilherme Lemos se enteró que el hombre se llamaba André y muy orgulloso le contaba a la persona que estaba al otro lado del teléfono, que le había dicho a su novia que iba a jugar fútbol, cuando en realidad se fue a ver con una joven llamada Poliana.

El tuitero contó la historia en ese momento en su cuenta, sin llegarse a imaginar el escándalo que iba a generar destapando la infidelidad. En su publicación él escribió: "Hola, Lorrayne, que vive en Vila Velha, tu novio André te está traicionando con tu hermana Poliana. El viernes él dijo que iba a jugar al fútbol, pero fue a la casa de ella".

Tuit de Guilherme Lemos /Foto: Captura de pantalla

En la entrevista el joven dijo: "La publicación la hice cuando estaba escuchando esa charla telefónica... Después de haber obtenido suficiente información, escribí el tuit y lo compartí. La motivación era solo decirle a mis seguidores porque era algo atípico, no me imaginaba que tendría esta repercusión... André decía que quería quedarse con Poliana".

Fue tanto el revuelo del tuit que terminó llegando hasta la víctima llamada Lorrayne Gonçalves, novia de André. La joven solamente compartió el posteo y le agradeció el haberle revelado la traición.

Guilherme aseguró a G1 que Lorrayne explicó que Poliana no es su hermana y que en realidad el hombre la nombraba como hermana porque habían crecido juntas, como amigas.

"Lorrayne no me contactó directamente, solo respondió a mi tuit con un rt y un comentario. Negó ser su hermana cuando le pregunté y después de un tiempo borró ese tuit, pero no sé por qué", finalizó contando el joven.