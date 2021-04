Final inesperado: atleta se llevó tremendo susto tras ser perseguido por un oso

Un corredor aficionado que transitaba por la carretera del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, Estados Unidos, fue perseguido por un oso negro que precisamente salía del bosque en ese momento.

Por fortuna Evan Matthews no se dejó llevar por el miedo y en un acto de valentía se calmó, fue inteligente y empezó a hablar con el animal.

En la grabación que se volvió tendencia en redes sociales el atleta dice: “oye, no soy tu comida. No me importa si tienes hambre”, mientras se aleja poco a poco.

Pero el mamífero intenta acercarse a él durante varios metros y en un acto de coraje el hombre replica otra frase: “Claro, podríamos dar un paseo si quieres, pero no te acerques más”.

Ante la insistencia del corredor el oso decide alejarse por completo. “Demostrar que era un ser humano y no ser confundido con otro animal”, indicó en la publicación que el mismo compartió.