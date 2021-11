FOTOS: joven entró a una cámara bronceadora y terminó con el 90% de su cuerpo quemado

La joven que se sometió a dos sesiones de cama solar en un establecimiento de una ciudad de Argentina, fue atendida en un hospital de quemados donde se determinó un avanzado estado de deshidratación y quemaduras en el 90% de su cuerpo.

“Es insoportable el dolor”, contó la joven en las redes sociales.

Además, compartió varias fotografías de cómo quedó su cuerpo tras someterse al procedimiento.

“Lo cuento porque de verdad la estoy pasando muy mal. Es insoportable el dolor, tengo el 90% del cuerpo quemado en carne viva. No puedo dormir, ni sentarme, ni siquiera puedo parpadear porque me queme hasta los párpados, no puedo vestirme sola”, detalló.

Según explicó, se acercó a un establecimiento donde había una promoción de “dos por uno”, la cual podía ser utilizada por una misma persona o dos. Ella decidió hacer ambas sesiones, aunque le advirtieron que “iba a quedar un poco roja".

Aunque la mujer salió del lugar sin ningún problema, dos horas después su piel comenzó a ponerse muy roja. “A las 3 horas tenía fiebre y temblaba como si hicieran 10 grados bajo cero. Me bajaba la presión, quería vomitar, no podía tomar líquido ni comer”, contó la joven.

Publicidad

Finalmente, la mujer tuvo que ir de urgencia a un hospital de quemados para que trataran su condición y ahora se recupera de las lesiones. "No vayan a cama solar", recomendó.

Quemada en cámara solar /Foto: Twitter: @ccolorito