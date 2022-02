Fue a que le hicieran una reducción de 'bubis' y a cambio, le hicieron una lipo y una mamoplastia

Dice un famoso dicho "fue por lana y salió trasquilada". Sin embargo, esta mujer, no iba precisamente por paja, sino por una reducción de senos, que se convirtió en una liposucción y un aumento de sus 'bubis'.

Tiffany Mills, tiene 28 años, es madre de tres hijos y vive en Estados Unidos. Hace un tiempo, por unos fuertes dolores en su espalda, la mujer venía planeando someterse a un procedimiento estético que consistía en reducir un poco su busto, con el fin de calmar las molestias en su espalda.

El día de su cirugía, todo iba bien hasta que en la clínica, por alguna razón se mezclaron los papeles y en vez de una reducción, le hicieron un aumento de senos con implantes de silicona. Pero eso no es todo, cuando la mujer despertó no entendía por qué le dolía casi todo el cuerpo; pues resulta que además de los implantes le hicieron una liposucción que ella no pidió.

“Me desperté con el peor dolor absoluto de mi vida. No tenía piel extra para tirar. Me tensaron demasiado la piel, lo que significaba que tenía mucho tejido cicatricial y no podía mantenerme erguida” contó la mujer.

Una vez consciente de lo que había pasado, la mujer de inmediato empezó a hacerle el reclamo a los médicos de la clínica, a lo que los profesionales respondieron que lo asumiera como un regalo de la clínica. Sin embargo, Tiffany siguió insistiendo y fue solo después de realizar una gran cantidad de llamadas que la clínica asumió el error cometido.

“No me dijeron que habían mezclado mis datos con los de otro paciente hasta el día siguiente. También dijeron: ‘No te enojes por eso, míralo como si te hubieran hecho una cirugía gratis’. Soy una persona de 5 pies 3 pulgadas (1,60 metros). Soy muy pequeña y mi médico me recomendó una reducción”, dijo Tiffany a un medio estadounidense.

La mujer quien aún no se recupera del todo, puso una demanda a la clínica; que durante el desarrollo del proceso penal lo único que ha hecho es afirmar que se hizo justo lo que la mujer pidió. Ni más, ni menos.

Kennedy News and Media