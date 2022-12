Hacía coreografías con sus senos en Navidad; hoy se los quita para evitar acoso

Sara X Mills, fue una joven mujer que se dio a conocer en redes sociales por su particular movimiento con los senos, a ritmo de temas de Mozart y musicales navideños.

Cansada de recibir mensajes en los que solo veían su lado ‘sexy’, la mujer decidió retirar sus prótesis y espera ser reconocida por lo que es y no por lo que tiene o lo que no.

“Quitar mis implantes mamarios sigue siendo al 110% la mejor decisión que he tomado. Me siento mucho mejor y más saludable, me han acosado con menos frecuencia, puedo publicar todo tipo de fotos y no tener tantos comentarios, sólo me llaman ‘sexy’ … La parte más divertida / más triste son las personas que dicen que realmente estoy entrando en mi interior y encontrando mi voz, quizá porque nunca se molestaron antes en leer lo que escribía”, escribió la chica.

Así se ve ahora:

