Hermoso: profesora convirtió su propia casa en una escuela para niños de escasos recursos

Angélica Puliesi es una maestra que se volvió viral tras convertir su casa en una escuela para que niños de escasos recursos pudieran estudiar en medio de la pandemia.

La docente de 45 años se dio cuenta que varios de los niños de su vecindad no tenían acceso a la educación, ya que, a pesar de que la escuela es gratuita, las instituciones no ofrecen los elementos necesarios para que todos los niños sigan preparándose.

Había varios niños que querían seguir estudiando, pero no tenían los dispositivos tecnológicos o inclusive acceso a internet, motivo por el cual decidió adecuar una de las habitaciones que era de su hija, quien se había ido a vivir con su progenitor y allí empezó dándole clase a 11 niños.

Posteriormente siguió adecuando otras habitaciones hasta convertir toda su casa en una escuela, donde pasados unos meses reclutó a más de 30 niños que no estaban estudiando, entre los 6 y 12 años de edad.

Pero eso no fue todo, la mujer fue comprando los diferentes elementos necesarios para que esta escuela fuera todo un plantel admirable, donde hoy todos estos menores tienen la oportunidad de continuar con sus estudios como debería ser.

Y aunque no puede dar clases todos los días debido a que también tiene que cumplir con un trabajo, no hay lunes, miércoles y viernes en que la mujer no reciba a los pequeños.

Cabe mencionar que la mujer les da a los niños todo lo que requieren gratis, desde refrigerios hasta utensilios, motivo por el que se ha ganado el respeto de todas las personas de su comunidad, inclusive le dicen que es una heroína sin capa.

