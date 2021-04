Hola, me llamo Rubén y estoy embarazado: primer hombre gestante de España

Un hombre identificado como Rubén Castro, de 27 años, se convirtió en el primer hombre de España en a traer un hijo al mundo. Un anhelo que nunca perdió a pesar de la transición, según contó en el programa ‘Viva la vida’ de Telecinco donde dio a conocer su historia.

“Hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado”, fue como se presentó el joven ante la audiencia y relató lo difícil que ha sido ser un padre en estado de gestación debido a que hay muchas trabas, como el registro civil, pues como es él quien ha cargado en el vientre al feto y no su madre, no saben a quién poner en el rol de cada uno.

Sin embargo, el joven se ve feliz, ya que su sueño siempre fue ser un hombre gestante, sin importar lo que pensaran las personas.

“Para mí, es todo un avance porque es donde siempre he querido estar (…) Sé que va contra toda ley escrita. Pero si no hay referentes no sabes que puedes existir (…) A pesar de las dificultades está siendo una experiencia increíble, muy bonita”, expresó.

“A la gente le cuesta entenderlo, encajarlo, creen que las personas trans odiamos nuestros cuerpos, cada uno vive su transición como quiere y, en mi caso, esto iba lo primero, antes de realizar el cambio corporal”, agregó.

Y como futuro y primerizo papá trans de su lugar de origen, se sentía con el deber de dar a conocer su caso, para que otros hombres transgénero que quieran ser padres vean que sí se puede.