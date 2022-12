Hombre con alzheimer volvió a pedir matrimonio a su esposa porque no recordaba que estaban casados

Peter Marshall es un hombre que padece de alzhéimer , una enfermedad que hace que a medida que pase el tiempo se padezcan problemas de memoria, olvidó que estaba casado desde hace 12 años, por lo que decidió volverle a pedir matrimonio a su esposa, según informó el medio Canarias 7 .

De acuerdo con el medio, Peter padece la enfermedad hace 3 años, por lo que desde ese entonces olvidó varias cosas, entre ellas que era un hombre casado.

Publicidad

Sin embargo, eso no le impidió enamorarse por segunda vez de su esposa Lisa, ya que como cuando inició su relación, comenzó a conquistarla.

De hecho, tanto es el amor que siente por ella, que mientras que se encontraban viendo una boda en televisión decidió pedirle matrimonio.

Tras la inesperada propuesta, Lisa le preguntó que si estaba seguro de casarse con ella, a lo que él le respondió con una enorme sonrisa que sí.

Posteriormente, luego de unos meses la pareja volvió a pisar el altar para jurarse amor eterno, repetir sus votos y fortalecer su unión.

Publicidad

Ahora Lisa dice sentirse la mujer más afortunada del mundo, porque según dijo al medio NBC, eligió al mejor hombre para compartir el resto de su vida.

"Soy la persona más afortunada del mundo. He podido casarme dos veces con la persona que amo. Fue tan perfecto. No podría haber soñado con un día mejor. Fue tan mágico. No recuerdo haberlo visto tan feliz durante tanto tiempo. Estaba tan feliz", dijo Lisa.

Publicidad

Asimismo, agrego: "Frente al altar, él se inclinó y me susurró al oído: ‘Gracias por quedarte’".

Tras la publicación de la hermosa historia, cientos de internautas no pararon de elogiar a la hermosa pareja, pues a pesar del desgarrador diagnóstico del hombre, cuando se ama de verdad no importa si pasa el tiempo, no se ven o se olvida, definitivamente siempre vas a amar a esa misma persona.