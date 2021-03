Hombre recibió 930 dólares en 90.000 monedas como liquidación por renunciar

En Estados Unidos un joven llamado Andreas Flaten renunció a su trabajo como mecánico y recibió 930 dólares (3’400.000 millones de pesos aprox.) de liquidación en 230 kilos de centavos de dólar.

El joven quien hizo pública la denuncia, se ha tomado los diarios estadounidenses y del mundo por su insólita historia.

Andreas quien reside en Georgia, había renunciado en noviembre del año pasado, sin embargo, recibió la mesada (90.000 centavos de dólar) 4 meses después.

Flaten asegura que el empleo era insoportable, pues el jefe lo criticaba y se burlaba de su hija. Por esta razón decidió irse y según su novia devolvió la dotación impecable.

No obstante, pasaban las semanas y Andreas no recibía su liquidación. Ante esto le dijo al empleador que iba a denunciarlo por no haberle dado el dinero correspondiente.

Días después de haberle dicho esto, el joven Andreas se dirigía a la tienda y cerca de su puerta vio una exorbitante cantidad de monedas bañadas en aceite con un papel que decía “Jódete”.

Eran en total 90.000 centavos que pesaban 230 kilos. El empleador aseguró que los 930 dólares se habían pagado sin importar el método.