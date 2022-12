Impresionante: hombre fue tragado por ballena mientras buceaba en la playa

Michael Packard es un hombre de 56 años que dijo estar vivo de milagro, pues según manifestó, una ballena lo tragó y segundos después lo lanzó al agua, según informó el diario BBC .

De acuerdo con el medio, Packard iba junto a su compañero de tripulación en un bote con rumbo a la playa de Herring Cove. Todo iba normal, como un día de trabajo común y corriente y las condiciones climáticas eran buenas.

Sin embargo, cuando se lanzó al agua junto con su equipo de buceo todo cambio, pues según dijo a la televisión local WBZ-TV News sintió un gran golpe y todo se oscureció.

Pues al parecer una ballena estaba en el mismo sitio donde decidieron bucear para buscar langostas y estaba tratado de tragárselo.

"Estaba tratando de tragarme", dijo.

No obstante, todo fue tan rápido que el hombre pensó que se trataba de un tiburón, aunque aseveró que supo que no se trataba de uno ya que le palpó la boca y no le sintió dientes.

"Palpé los lados y sentí que no tenía dientes", agregó.

Posteriormente se enteró que estaba dentro de la boca de una ballena por lo que pensó que era su fin.

"Y luego me di cuenta: 'Dios mío, estoy en la boca de una ballena y ella está intentando tragarme. Eso es, me voy a morir'".

Sin embargo, el animal lo soltó, pues según expresó, primero comenzó a sacudirse y luego lo lanzó al aire y cayó en el agua.

"Entonces, de repente, subió a la superficie (...) y comenzó a sacudir la cabeza. Me lanzó al aire y caí al agua. Estaba libre y me quedé flotando allí. No podía creerlo... estoy aquí para contarlo", afirmó.

Afortunadamente, Packard quedó vivo y su compañero de tripulación lo ayudó a sacar del agua ya que quedó con la rodilla dislocada.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del lugar, se recibió una llamada en ayuda de un pescador lastimado por una ballena, lo que confirmaría que es cierto.