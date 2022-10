¡Indignante! Mujer lanzó excremento de perro a negocio de arepas que estaba en la acera

Un caso de intolerancia tiene completamente indignados a los habitantes de Villavicencio, pues una mujer arrojó heces de perro a un negocio de arepas ubicado en el andén de una calle.

Al parecer la agresora no estaba de acuerdo con que este espacio fuera utilizado para comercializar este producto, así que luego de hacerle reclamo a las dueñas del negocio de una manera altanera, decidió tirar el excremento que acababa de recoger de sus mascotas.

Publicidad

En redes sociales deambula el video en el que quedó registrado el inaceptable acto en el que queda claro que a la mujer no le importó que en dicho espacio se manipulaban alimentos.

"No tienen por qué estar acá" es una de las frases que se le escucha decir a la mujer que posó ante la cámara sin ningún tipo de vergüenza por lo que acababa de hacer.

En el video también se escucha como las vendedoras le piden a la mujer que por favor respete, sin perder la compostura en ningún instante.

Publicidad

Dicho comportamiento ha sido aplaudido por muchas personas en las redes sociales. Sin embargo cabe destacar que las opiniones frente a la situación han sido divididas.

"Llévensela a vender al frente de sus casas ya que son tan solidarios, la gente de esa cuadra no quiere vendedores ambulantes. Respeten la tranquilidad de la gente", "Y por qué no organizar una cagatón frente a la casa de esa h%$#ta? ", "Que triste que existan personas como ésta señora, esto es ser demasiado inconsciente, no es “ser humano”, no tiene ninguna razón de ser".

Publicidad

El caso se presentó exactamente en el barrio Villa María.

Te puede interesar:

#DESPRECIABLE. Caso de intolerancia en el barrio Villa María, de Villavicencio, genera indignación. Una mujer arrojó excremento de perro a un puesto de comidas ambulantes.



¿Usted qué opina? pic.twitter.com/LEtloURdcf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 8, 2022

Te puede interesar: