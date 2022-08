¡Insólito! Mujer quedó embarazada de su hijastro; tienen una gran diferencia de edad

Mariana Balmasheva es la mujer que con 37 años quedó embarazada de su hijastro de 23 llamado Vlandimir Shavyrin.

En un principio ella mantuvo una relación con Alexey concibiendo matrimonio, el hombre tenía un hijo el cual criaron juntos. Tiempo después el pequeño Vlandimir Shavyrin creció, así como un sentimiento que sobrepasó el cariño de madre e hijo, pues madrastra e hijastro se enamoraron.

Mariana mantenía aún la relación con Alexey pero continuaba cerca de Vladimir, por lo que por un tiempo mantuvieron una relación en secreto hasta que finalmente se confesaron.

Tras pasar algunos meses de haber revelado su prohibido amorío, la pareja decidió casarse y quisieron tener un bebé. Tras intentarlo varias veces, la mujer quedó embarazada de una niña y ahora están en la dulce espera de otro hijo.

Según manifestó la expareja de Mariana quien ahora es abuelo, nunca pudo aceptar la relación. Alexey expresó que Mariana sedujo a Vladimir cuando estaba estudiando en la universidad y él regresaba a casa a pasar las vacaciones.

“Ella sedujo a mi hijo… Él no había tenido novia antes de ella. No fueron tímidos para tener sexo mientras yo estaba en casa. Hubiera perdonado su engaño, si no fuera porque es mi hijo”, contó Alexey a un diario reconocido.

La expareja de Mariana, también agregó que ella solía ir hasta la cama de su hijo desde la habitación de ellos mientras él dormía, y pasadas unas horas la mujer regresaba a la habitación matrimonial y se acostaba de nuevo junto a él.

Ante lo dicho por Alexey, Mariana también habló al respeto asegurando que no era feliz con su matrimonio y que su nuevo esposo es una gran persona y maravilloso padre.

“Nosotros estamos aceptando nuestros corazones y deseos sinceros”, publicó Mariana en sus redes sociales luego de anunciar su segundo embarazo.

