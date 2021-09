Jhoan López, conocido por ponerse prótesis de seno, se pondría pompas; todo depende de una apuesta

Tras seis meses de recuperación, luego de la extracción de los implantes que se puso junto a su cuñado, Yeferson Cossio; esto luego de haber perdido uno de sus famosos retos, Jhoan López está preparado para un nuevo reto, esta vez junto a su esposa Cintia Cossio.

Aunque el influencer no dio detalles del reto, sí aclaró lo que estaba en juego. De perder él tendría que someterse a un aumento de glúteos y si es su esposa quien pierde, tendrá que tatuarse “Propiedad de Johan López” en el cuello.

Johan, además les preguntó a sus seguidores en su cuenta Instagram, bajo la dinámica de preguntas y respuestas, a quién le apostaban.

Por su parte Cintia dejó claro que no se puede echar para atrás con la apuesta, a lo que el influencer le contestó: “Yo cumplo, me puse tetas, no me voy a hacer eso”.

Es importante mencionar que, en caso de ser Jhoan quien pierda el reto, tendrá que someterse a todos los exámenes médicos correspondientes antes de colocarse los implantes "primero la salud" afirma el influencer.