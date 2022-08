Joven bogotano creó su propia familia de trapo, tras una desilusión amorosa

Un joven bogotano de 27 años de edad, identificado como Christian; se ha hecho viral luego de que le presentara a toda su comunidad de seguidores su supuesta familia.

Se trata de una serie de muñecos de trapo que el mismo joven se ha encargado de crear, con el fin de no sentirse solo, pues según lo indica, lo de socializar y establecer relaciones con otros humanos, no se le ha dado muy bien a lo largo de su vida.

Así que para darle una solución a esta particular situación él ha decidido diseñar a su novia, a quien bautizó como 'Natalia', con quien dice tener dos hijos, que cabe la pena señalar, también están hechos de trapo.

Uno de ellos, se llama "Adolfo Daniel Montenegro", y la “más pequeña, de menos de un año”, se llama "María Montenegro" precisó el joven durante una entrevista que le concedió al TikToker Daniel Gutierrez.

Durante la conversación de los dos sujetos, Christian aclaró que su familia biológica está viva, sólo que pese a los inconvenientes que ha tenido para tratar mujeres, decidió crear su propia familia.

Como era de esperarse, el curioso caso de este colombiano ha llamado la atención de muchos internautas que no se han resistido a manifestar sus reacciones en las diferentes redes sociales donde se ha dado a conocer el video.

"Pienso que siempre y cuando no lastime a nadie, merece respeto y ser feliz", "Chulada de novia, no la hace de pedo por nada", "Él no lo hace por like, definitivamente esta enfermo, la familia debe tratarlo", "Este muchacho tiene GRANDES problemas psicológicos, de seguridad y autoestima. No es que no le "haga daño a nadie", ustedes no dimensionan los problemas mentales en los que se está metiendo".

Se vuelve viral por tener una “novia” de trapo… pic.twitter.com/g2CrkJ0dAH — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2022

