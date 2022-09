Joven dejó de ser vegano luego de ser mordido por un perro

Mariano de la Canal es un joven argentino que dejó de ser vegano luego de tener una mala experiencia con un perro.

Él

se volvió famoso hace algunos años luego de aparecer por primera vez en el programa ShowMatch presentado por Marcelo Tinelli.

En uno de los episodios el joven comenzó a apoyar a una de las participantes llamada Wanda Nara, quien es famosa no solo en ese país, sino que a nivel mundial su nombre ha resonado al ser la novia del futbolista Mauro Icardi.

Desde ese momento la popularidad del hombre fue en aumento y ha logrado aparecer continuamente en televisión, sin embargo, durante una entrevista con Tatiana Schapiro, su nombre volvió a sonar fuerte al decir que dejó de ser vegano luego de que un perro lo mordiera.

En un fragmento de la entrevista el joven dijo: "Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: 'Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde'. Ahí dejé de ser vegano".

Ante esta revelación, la periodista quedó sorprendida por los motivos de Mariano de la Canal y volvió a preguntarle sobre el tema con un poco de incredulidad.

"La verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije: '¡Wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde!'. Entonces no, me fui al McDonald's, automáticamente", finalizó diciendo el joven.

"Dejé de ser vegano porque me mordió un perro" jaja es la mejor frase que escuché en el año. pic.twitter.com/yYImtBTWdc — Fabipa (@fabipa90) September 5, 2022

El video fue compartido por una cuenta de Twitter llamada @fabipa90 y como era de esperarse, varios internautas opinaron al respecto: "El que cobraba por ser fan!!!! ¿Que sabrán lo que es ser fan? Eso éramos los que escuchábamos "La joven guardia"!!", "No puede ser que no le cobren el oxígeno a esta persona. Si decís algo así en voz alta te tienen que empezar a cobrar por existir.", "La justificación de “que onda? Yo re militando por ellos y todos los animales y viene uno de ellos y me muerde? Na dije chau” es realmente tan chiquita d cerebro que sigo sin creerlo".

