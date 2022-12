Joven DEMANDARÁ a sus padres por "haber nacido sin su consentimiento"

Raphael Samuel es el joven de 27 años que demandará a sus padres por haberlo traído a este mundo sin su consentimiento. O por lo menos así lo informó The Print cuando salió a la luz el movimiento antinatalista de India que busca demostrar por qué tener hijos es un acto de egoísmo y de irresponsabilidad con el planeta.

"Amo a mis padres, tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y su placer", comentó Raphael Samuel, quien agregó que su vida "ha sido increíble", pero no le encuentra sentido a traer a alguien a este mundo y someterlo a las dificultades de la escuela y encontrar una carrera "cuando no pidieron existir".

Además, el joven aseguró que la demanda tiene por objetivo hacer conciencia sobre los niños porque "se convierten a largo plazo en los juguetes de sus padres", según Samuel.

Estos comentarios aparecen en el marco del Movimiento Voluntario de la Extinción Humana, que incluso tiene una página en Facebook llamada Nihilanand. Allí se ven mensajes como: "Si un padre realmente sabe lo que es bueno para sus hijos, ¿por qué los tuvieron?", entre otros.



