Joven desayunaba en la casa de su novio y se enteró por error que él tenía otra relación

En muchas oportunidades nos encontramos en Twitter algunas publicaciones de usuarios que cuentan determinadas situaciones extrañas que viven en el día a día, como lo que le ocurrió a una joven que se enteró de la peor manera que su novio tenía otra relación amorosa.

La mujer que se llama en Twitter @celemar2001, contó que un día estaba en la cama de su novio desayunando, cuando de repente la hermanita pequeña de él le reveló una triste verdad.

Publicidad

"desayunando con mi chongo en la cama, viene la hermanita y me dice CELE EL TIENE DOS NOVIA UNA SOS VS Y LA OTRA LA ARA JAJAJAJAJAJA BUEN JUEVES CHICOS", comenzó diciendo la joven.

Luego de enterarse de la realidad de la situación, la joven le cuenta sus seguidores lo que hizo: "les sigo contando, la hermanita tiene 3 añitos y no tiene definido el concepto de novio o chongo por eso me dijo tiene otra novia, que de paso me entere quien era la otra (laex). Lo miré, fui a buscar mis cosas y me fui a mi casa".

Como era de esperarse, esta historia de desamor se viralizó rápidamente y hasta el momento cuenta con más de 1.500 retweets y casi cien mil me gusta.

Las opiniones de los internautas no se hicieron esperar y hubo personas que la cuestionaron por tomar la actitud de irse y otros la apoyan completamente.

Publicidad

"Pero dale ¿A todas presentas con tu familia y metes en tu casa? ¿Todas significan lo mismo? Más presentando a lo que se supone un hermano menor como en este caso. Un mínimo de intimidad de respeto no se algo. Yo me sentiría horrible.", "que haces desayunando en la cama si vive con los padres osea la poca vergüenza hermanaaa y tercero ahora está con la ara jajaja", "Lamentablemente si no sos la novia no tenes derecho a reclamar nada. De ultima si la otra es la novia le contas que se estaba viendo con vos tambien. Pero mas que eso no podes hacer.", son algunos de los comentarios.

desayunando con mi chongo en la cama, viene la hermanita y me dice CELE EL TIENE DOS NOVIA UNA SOS VS Y LA OTRA LA ARA

JAJAJAJAJAJA BUEN JUEVES CHICOS — QUEEN👑 (@celemar2001) June 16, 2022