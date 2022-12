Joven invidente fue aceptada en Harvard tras ganar una beca por cuatro años

Milagros Costabel es una joven de 19 años que sorprendió al mundo entero tras conseguir con mucho esfuerzo ingresar a una de las mejores universidades del mundo, Harvard, para estudiar Ciencias Políticas, según informó el diario BBC .

De acuerdo con el medio, la joven nació prematura, motivo por el cual su cuerpito no pudo desarrollarse por completo, de hecho hasta le habían dicho a sus padres que no vivirá mucho tiempo.

Sin embargo, Milagros fue una muestra de que es Dios quien da la vida y las oportunidades, pues la joven le demostró al mundo enteró que la perseverancia es algo que te puede llevar a lugares grandes.

Por eso, desde niña se esforzó por aprender a leer en braille y a memorizar las teclas del computador, además de otras cosas, pues su meta era llegar a ser independiente.

En medio de su lucha encontró una pasión, la escritura. Desde ese momento la joven comenzó a escribir y a desempeñarse de la mejor manera en la escuela.

Y aunque hubo personas que le hicieron bullying por no poder ver, ella jamás se acomplejó y continuó luchando por sus sueños.

Actualmente, la joven sabe utilizar el computador y hasta los trabajos para su escuela los hacía desde ahí.

“Me sé el teclado de memoria y escribo muy rápido, así que usaba esa habilidad para tomar apuntes al mismo tiempo que los profesores hablaban“, dijo.

Según dijo la joven, fue ese amor a la escritura y a los medios de comunicación internacionales los cuales la inspiraron a querer estudiar en el extranjero.

Por lo que apenas se graduó se postuló a 20 universidades dentro de ellas Harvard, pues sin importar las grandes exigencias de la institución, ella dijo que era necesario intentarlo, ya que no se quería arrepentir más adelante por algo que no hizo.

“Me postulé a 20 universidades. Harvard fue, en cierto punto, una postulación que mandé porque sabía que si no lo hacía me arrepentiría toda mi vida. Lo peor que podía pasar era recibir un no“, agregó.

Posteriormente, al interesarse de que había sido aceptada nada más ni nada menos que en la prestigiosa universidad con una beca por cuatro años, tiempo que dura la carrera que decidió estudiar, Ciencias Políticas, expresó haberse sentido muy contenta al punto de haber llorado.

“Lloré y lloramos, fácilmente por más de media hora y el sentimiento de incredulidad aún no se ha ido“, manifestó.

Tras la publicación de la noticia, cientos de internautas no pararon de elogiar a la joven, pues le demostró al mundo entero que si se puede soñar en grande y que lo único que se requiere para lograr lo que se quiere es mucho esfuerzo y dedicación.