Joven que era discriminada por ser calva y sorda, hoy es una gran modelo y símbolo de superación

Hannah Harpin es una joven inglesa de 18 años que nació con Hay-Wells, un síndrome que sólo tienen 30 personas en el planeta. Esta condición impidió que su cuerpo se desarrollara bien. A causa de esa enfermedad, muchos le han hecho bullying y pensó varias veces en el suicidio. Sin embargo, la entrada al modelaje cambio su vida, su historia llegó a todas partes del mundo y hoy es un símbolo de superación a nivel mundial, según informó el diario Daily Mail .

Según cuenta la joven, ella siempre quiso ser modelo, aunque debido a su aspecto había perdido las esperanzas ya que las personas le decían que nunca lo lograría. Además, la constante discriminación que recibía por parte de sus compañeros de colegio y otros le hicieron creer que no era bonita, por eso pensaba que ese sueño era imposible.

“Me han hecho bullying la mayor parte de mi vida, desde insultarme en la calle hasta extraños que asumen que tengo cáncer por mi calvicie. Un chico incluso me escupió una vez y sus amigos filmaron todo. He tenido pensamientos suicidas realmente malos durante años por incidentes como éstos”, dijo Hannah.

Sin embargo, a pesar de que su enfermedad impidió que se le desarrollara correctamente su cabello, piel, uñas, dientes y ojos, eso no fue impedimento para que una agencia local encontrara en ella una mujer increíblemente hermosa, en la cual la joven se refugió, adquirió seguridad y se dio cuenta de que es bonita.

La agencia llamada Zebedee Management, especializada en contratar a modelos diversas con el objetivo de redefinir la percepción de la belleza y la discapacidad, sin duda alguna no solo ha logrado popularidad por su increíble trabajo como empresa, sino por cambiar la vida de aquellas personas que se sentían diferentes por no cumplir con los estereotipos impuestos por la sociedad.

“Para mí significa muchísimo comenzar mi carrera de modelaje, poder conectar con un montón de gente y ayudar a personas como yo (…) quiero ser modelo para ayudar a luchar contra la discriminación a los discapacitados y otras formas de discriminación, porque creo que todos deberíamos tener igualdad de derechos y estar en el mismo nivel”.

Ahora Hannah es una joven empoderada, que se ama tal cual es y que se ha convertido en todo un ejemplo de superación para todos aquellos que padecen diferentes enfermedades, las cuales los han convertido en objetos de burlas.