Jóvenes tosieron en la cara y golpearon a conductor de Uber que les pedía usar mascarillas

Un video en el que un conductor de Uber es humillado y maltratado físicamente por tres pasajeras que se negaron a utilizar tapabocas, tiene indignada a la comunidad de las redes sociales.

En las imágenes se aprecia el momento en que una de las mujeres tose en la cara del conductor y luego le quita bruscamente la mascarilla.

El hecho ocurrió en San Francisco, Estados Unidos. El conductor Subhakar Khadka de 32, inmigrante del sur de Asia, resaltó que durante el viaje una de las pasajeras no llevaba ese elemento.

Al ver la rebeldía de la mujer decidió parar el carro en una estación de servicio y les pidió que abandonaran el carro.

#EEUU🇺🇸: Mujeres están siendo investigadas por agredir a conductor de Uber en San Francisco.

El hombre les pidió que usaran la mascarilla 😷 y ese fue el detonante.



( Advertencia ⚠️ por lenguaje )



Comparte @DionLimTV pic.twitter.com/YqcTfg2M4l — Mauricio Orellana 🎥 🇸🇻 (@MauriOrellanaSV) March 10, 2021

Pero las tres mujeres se enfurecieron y terminaron atacando a Subhakar quien ante la cámara dijo: “Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera, por lo que no salían de mi auto”.

Publicidad

Lo que más indignó a los usuarios fue el momento en que la pasajera le tose en la cara mientras intenta quitarle el celular.

Antes de salir corriendo como cobardes, las mujeres rosearon gas pimienta dentro del auto: “Ella roció gas pimienta dentro de mi auto, desde la ventana del pasajero que estaba un poco abierta, esa era la única que estaba abierta”, manifestó el hombre.