'La abuela más sexy del mundo' anunció que está en busca de novio; reveló de qué edades le gustan

Gina Stewart, una australiana estrella de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, le confesó a sus seguidores en redes sociales que está 'recibiendo hojas de vida' y que está en busca del amor.

La australiana, de 51 años, tiene tres nietos y es considerada 'la abuela más sexy del mundo'. Con un despampanante mensaje detalló entre qué edades debe estar su próximo novio.

Publicidad

“Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular, creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”, contó en entrevista a Daily Star.

La modelo ha revelado en anteriores ocasiones que hasta sus exparejas se suscriben a su contenido para no perder comunicación, situación que la ha dejado sorprendida pues varios de ellos ya tienen un hogar formado.

“Me sorprende un poco y tengo ex que me piden fotos. Pero creo que un ex es un ex por una razón y nunca retrocedería”, manifestó Stewart, quien ha dejado a todos sus suscriptores y seguidores con la boca abierta, pues a su edad, aún se sigue conservando muy sexy.

Respecto a su reciente anuncio, explicó que su nuevo amor debe estar entre los entre 20 a 50, lo que deja claro su amplio rango para quienes se quieran postular.

Publicidad

“Para ser honesta, muchos hombres jóvenes aman a las mujeres mayores, probablemente recibo más solicitudes de la generación más joven que de mi generación. El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, agregó.

Asimismo, confesó que ha pasado mucho tiempo soltera, por lo que se siente preparada para darse una nueva oportunidad en el amor. “En realidad no he salido desde que un amigo cercano a quien estaba unida falleció el año pasado, pero 2023 parece prometedor y cualquier cosa puede pasar”, concluyó.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: El Guayabo: Origen y significado ¿LO SABÍAS?