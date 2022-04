La noche loca de 'pechuga'; el perro que no estaba muerto, andaba de parranda

Si 'pechuga' fuera un ser humano le hubiese respondido a su dueña que su perdida se debió a "una noche de copas, una noche loca", pero infortunadamente el perro protagonista de esta historia no puede hablar.

"Pechuga" es un perro criollo color caramelo que casi le genera un infarto a su humana pues se le extravió de su casa el fin de semana, en un abrir y cerrar de ojos. La mujer desesperada por encontrar a su mascota empezó a acudir a sus amigos para que la ayudaran a buscarlo, pues pensó que entre varias personas sería más fácil encontrarlo. ¡Y si!, sin embargo la mujer jamás imagino las condiciones en las que iba a encontrar a su perro.

Publicidad

El can había sido raptado por un grupo de amigos, que le enviaron un video a la joven donde su perro aparece de fiesta. En el clip el peludito aparece cargado en los hombros de un hombre que le sostiene sus patas delanteras con sus manos, mientras bailan y saltan entre la multitud.

Publicidad

El video le causo tanta gracias a la joven que decidió compartirlo en el perfil de TikTok del perro, que en pocos minutos empezó a hacerse viral.

Como era de esperarse los internautas reaccionaron y aprovecharon para reaccionar al video de la noche loca del gran 'pechuga'.

Publicidad

"jajajaja tiene más vida social que yo", "YO QUIERO AMIGOS COMO USTEDES Ja ja ja", "me recordó a un perrito que tuve, andaba en la fiesta igual", "Pechuga : no me arrepiento de nada 😂".