Le dolía un dedo del pie y cuando fue al médico se enteró que le quedaban 4 días de vida

Lo que empezó como un simple dolor de dedo, terminó en un impresionante e inesperado diagnostico que apuntaba que su vida estaba colgando de un hilo. Esta es la historia de un hombre, identificado como Richard Bernstein, quien tras pasar varios días con un dolor en un dedo, acudió a un podólogo para ver qué era lo que le estaba generando la molestia, sin embargo, el profesional no supo descifrar qué era lo que le estaba pasando.

El dolor no desapareció y esta vez se extendió hacia el tobillo y por tal motivo Berstein visitó a un médico deportivo quien infortunadamente tampoco le dio con el chiste. La situación empezó a empeorar cuando el hombre de 62 años notó que ahora no era sólo su pie, sino toda su pierna la que le dolía y además se veía hinchada; así que fue de urgencias al médico general, quien después de examinarlo lo dejo completamente anonadado al revelarle que le quedaban tan solo cuatro días de vida.

Resulta que además de un gran tumor canceroso en el riñón, tenía una trombo tumoral que había crecido a través de la vena renal y llenaba la vena cava, que es la vena principal que drena al corazón. Su diagnostico era tan grave que tuvo que ser operado de inmediato, pues lo cierto es que sin darse por enterado, hace un tiempo se encontraba luchando entre la vida y la muerte.

Richard ingresó en el Hospital Lenox Hill donde le extirparían el tumor, pero encontraron que dos de sus principales arterias coronarias estaban bloqueadas en un 99% y su hígado estaba fallando porque también estaba obstruyendo su función. Fue así entonces como en un procedimiento de casi 12 horas, al hombre le extirparon el riñón y el tumor de casi 2,5 libras, y adicionalmente le realizaron un 'bypass' coronario.

"Si no se me hubiera hinchado toda la pierna, me habría caído muerto", expresó el hombre quien después de lo que le tocó vivir, aconseja a las personas que no pasen por alto ningún dolor, pues podría tratarse de un aviso de tu cuerpo.

"Confía en tus sentimientos sobre tu propio cuerpo", puntualizó Richard.