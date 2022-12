Los memes que dejó el niño que IGNORÓ a Justin Timberlake en el Super Bowl

Ryan Mckenna estuvo presente en el partido que disputaron los New England Patriots y Philadelphia Eagles, encuentro en el que Justin Timberlake cantó en el entretiempo.

Aunque ese momento quedó plasmado en la memoria de muchos cibernautas, pues el pequeño de 13 años se tomó una selfie con el cantante e inspiró a los usuarios a crear los mejores memes del evento.

"Estuve en televisión con Justin Timberlake, es una locura. Todo el mundo me enviaba mensajes, mi teléfono se volvió loco. Él venía hacía nosotros, mi padre me lo dijo, y me lancé sobre él. Me pude tomar una selfie. Sabía que no iba a tener otra oportunidad como esa y la aproveché", dijo Mckenna en una entrevista en el programa 'Good Morning America' de la ABC.

Mira los mejores memes en el siguiente video: