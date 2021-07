"Me dejaron vestida”: embarazada hizo baby shower y ninguno de sus invitados asistió

Marysol López es un mujer embarazada que compartió a través de redes lo triste que se sentía luego de haber organizado un baby shower para su pequeña y que ninguno de sus invitados hubiera asistido al evento.

De acuerdo con la mujer, sola organizó una fiesta para su bebé que viene en camino para compartir con todos su género y darle una previa bienvenida.

Sin embargo, a medida que pasó el tiempo se dio cuenta de que nadie iba a asistir, ya que no llegaban las personas que invitó.

Por lo que decidió compartir la triste historia a través de redes sociales para invitar a todo aquel que quisiera ir y no perder la comida que había preparado con todo el amor para sus invitados.

“Quienes gusten venir a comer no importa que no traigan regalo, solo no deseo que no se quede la comida 😞 me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower 😢 quien guste venir mandé mensajito y les pasó la dirección por inbox”, dijo.

Posteriormente, algunas personas preguntaron dónde quedaba el lugar ya que querían acompañarla en ese bello momento, quienes asistieron e incluso le llevaron regalos.

Publicidad

Asimismo, también no faltó el mal intencionado que se burló de la mujer.

No obstante, parece que la mamita estuvo feliz, pues le agradeció públicamente a todos aquellos que fueron a acompañarla para que no se quedara sin celebrar la bienvenida de su princesa.

“Doy gracias infinitas a Dios y a cada personita que estuvo a mi lado este día, recibí muchísimos mensajes con buenos deseos", dijo.

Sin embargo, la futura madre también aprovechó para enviarle un mensaje a todos aquellos que se burlaron de ella.

"Vi publicaciones que se compartieron solo con el fin de burlase y reírse de mí y la verdad que pena ver cómo les encanta hacer pedazos a las personas, como hay hombres hablando mal de mujeres, pero en fin a la gente nunca se le da gusto y yo solo les deseo bendiciones a todas y cada una de ellas, les deseo que siempre estén bien de salud”, manifestó.

Ahora lo importante para Marysol es que su pequeñita pronto nacerá y es lo único relevante en este momento.

Publicidad

Cientos de internautas lamentaron el terrible hecho y aseguraron que existen recién conocidos que son más familia, que la propia familia.

Asimismo, le dijeron que puede que no haya pasado por un buen momento, pero ahora por lo menos sabe que personas realmente estarán ahí para ella cuándo lo necesite.