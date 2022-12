Me están EMBRUJANDO para no trabajar: Gracioso video viral es sensación en YouTube

El video de un hombre mexicano se hizo viral en YouTube por su particular confesión.

En el clip sale el hombre sin camisa, acostado en la cama y asegurando que lleva varios días sin ir al trabajo porque supuestamente le están haciendo brujería.

“Con este van tres días que no voy a trabajar y pues me dijeron estás embrujado Chaparro, alguien te está embrujando para que no trabajes y yo siento algo aquí en el pecho que es algo malo…”, dice el hombre en la grabación.

Esta no es la primera publicación de él que circula en redes y provoca el mismo efecto: risa.

Pese a que sus anécdotas son tristes, la actitud y el rostro de Chaparro es lo que muchos usuarios han asegurado que les resulta gracioso.

Estos son otros de los videos:

