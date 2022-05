"Me voy a desmayar": Mesera recibe propina inesperada y se vuelve viral

Por medio de las redes sociales se dan a conocer todo tipo de historias, ya sean tristes, graciosas, conmovedoras o felices, como la que le sucedió a una mujer mientras trabajaba al recibir una propina que ella no esperaba.

El pasado cuatro de mayo Jennifer Vernancio arrancó su día pero no de la mejor manera, ya que debía ingresar a trabajar a las once de la mañana pero no tenía quien cuidara a su pequeño hijo.

"Había un niño en la guardería que estaba enfermo, así que no pude llevar a mi hijo… Me dijeron que viniera cuando tuviera una niñera...", dijo la mujer en charla con WJAR.

Pasadas algunas horas, Jennifer Vernancio pudo llegar a su trabajo, un restaurante ubicado en Rhode Island (Estados Unidos), donde hace más de tres años trabaja como mesera.

Al comienzo de su turno, ella atendió muy amablemente una mesa en la que había un caballero y su esposa y quienes pidieron sándwiches. Pagaron el ticket de 48 dólares y se fueron.

La trabajadora contó que el hombre antes de irse la miró y le dijo que esperaba que tuviera un gran día, a lo que ella le respondió que esperaba lo mismo para él.

Luego, ella se acercó a la mesa para limpiarla y entró en shock, pues la pareja le había dejado una propina de 810 dólares, que en pesos colombianos serían más o menos unos $3.267.807.

En ese momento, ella recuerda que dijo: "Estoy como, ¿estás bromeando? esto no puede ser. Se lo llevé a mi gerente y al principio dije: 'Esto no puede ser'".

Jennifer Vernancio dice que es la propina más alta que ha recibido en su vida y como no supo el nombre de sus clientes, desde la cuenta de Facebook del restaurante realizaron una publicación para agradecerles: "Al caballero y su esposa que dejaron esa generosa propina, solo quiero agradecerles mucho… Ese dinero es más que un par de turnos. Quiero decir que ayuda, todo ayuda, pero eso es más que dinero, es solo verdadera amabilidad. Honestamente, creo y lo difundo por todas partes, voy por la ley de la atracción".

Con el dinero, la mujer le compró unas zapatillas nuevas a su hija mayor y a su hijo menor le dio un coche de policía de juguete. Además, le alcanzó para pagar algunas deudas.