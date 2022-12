Milagro: Mujer de 49 años pudo ser mamá luego de haber perdido 18 bebés

Louise Warneford es una mujer que se hizo viral por su increíble perseverancia y fuerza, pues tras haber perdido a 18 bebés, logró tener a su primer hijo a los 49, luego de 16 años intentando ser madre, según informó el diario Today .

De acuerdo con el medio, Louise siempre deseo ser madre, sin embargo, por culpa del exceso de unas células llamadas NK que creen que era portadora de cáncer o un virus, tuvo 18 abortos involuntarios.

“Las células NK creen que eres portador de cáncer o un virus y matan el embarazo“, dijo.

Motivo por el que llegó a pensar que jamás sería madre, pues sus embarazos no sobrepasan las 14 semanas.

No obstante, Dios le demostró que no sería así, ya que después de un fuerte tratamiento combinado de esteroides, aspirina para bebés y anticoagulantes la mujer no solo logró quedar embarazada a una avanzada edad, sino tener a su primer bebé.

Aunque no tiene muchos recuerdos de cuando estuvo embarazada, debido a que se negó a tomarse fotos, ya que pensaba que ese bebé tampoco iba a nacer.

“Nunca permití fotos cuando estaba embarazada porque asumí que perdería al bebé y no quería ese triste“, agregó.

Definitivamente, su hijo hoy es todo un milagro, tanto que sus médicos que la atendieron durante esos 16 años en los que perdió a sus bebecitos lloraron, pues no podían creerlo.

“Todos los médicos y enfermeras estaban llorando porque conocían mi historia”, aseveró.

Y aunque cada una de las perdidas le causó un gran dolor en el alma debido a que cada uno de esos bebés también eran sus hijos, hoy se siente bendecida por ser la mamá de un hermoso angelito a quien le puso William.

“Cuando pusieron a William en mis brazos, sentí que me había ganado la lotería. Estaba absolutamente eufórica”, puntualizó.

Por eso ahora la mujer compartió su historia para que más madres que lastimosamente no han podido traer a un bebé a este mundo se den cuenta de que los milagros si existen.

Tras la publicación del increíble caso, cientos de internautas la felicitaron por tener fe y nunca rendirse, pues no hay nada imposible para Dios.