Mujer asegura haber viajado en el tiempo y el futuro es terrorífico

Aunque es imposible viajar en el tiempo hay algunos testimonios de personas que aseguran haber estado en distintas épocas y cuentan los cambios que se van a ver en la historia en un futuro .

Este es el caso de una mujer que se identificó como Clara y dice haber estado en el futuro, más exactamente en el año 3780 y que allí los robots comandan el mundo y que la humanidad está en peligro.

En un video que ya se volvió viral en YouTube , y fue publicado en el año 2018, la mujer dice "Estamos acostumbrados a robots que hacen café, pero en el futuro tendrán una inteligencia superior. Las personas construyeron con sus manos a las criaturas que los destruirán. Son los robots los verdaderos aniquiladores de la humanidad".

Clara asegura que viajó al futuro con una máquina que se llama ‘Isaac’ y funciona con electricidad, además de tener sillas metálicas y una serie de corrientes que se combinan con frecuencias de tiempo.

Así mismo ella habló sobre la misión que se llamó 'Rata', ya que debía permanecer escondida para no perder la vida "el objetivo de nuestra operación era ir al año 3780 para obtener algunos detalles sobre los robots. Éramos 4 soldados, yo era la única mujer en el equipo, y teníamos en mente que solo 1 de nosotros podría regresar al presente".

Clara asegura que tiene un pedazo de piel de uno de los robots del futuro "me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba a la silicona".

Publicidad

Este contenido ha causado un gran revuelo en las redes sociales y en YouTube ya tiene más de 15 millones de visualizaciones.