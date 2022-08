Mujer cuenta su historia tras un crecimiento anormal de vello en su rostro

Dakota Cooke es una mujer de 30 años y quien con apenas 13 notó por primera vez en su rostro un crecimiento anormal de vello, por lo que pasó varios años depilándose con cera o afeitándose la cara dos veces al día.

La mujer es toda una artista del espectáculo secundario de Las Vegas, aun así durante diez años se sintió juzgada e incómoda por el crecimiento de su vello y entró en una fuerte recaída de ansiedad.

Aunque Dakota se sometió a diversas pruebas con el fin de aclarar que pasaba con su cuerpo, nunca se supo por completo el motivo por el que nace el pelo en su rostro, pero los médicos creen que se podría deber a sus glándulas suprarrenales que producen niveles altos de testosterona.

Actualmente y tras pasar por tantas malas experiencias, Dakota Cooke se muestra en sus redes sociales orgullosa y sin miedo, difundiendo la parte positiva de ser una mujer con vello facial.

A través de su cuenta de TikTok, Dakota compartió su historia en diferentes videos en los que expuso los motivos detrás de dejarse definitivamente la barba.

“Cuando llegué a la pubertad a los 13 años, supongo que me golpeó un poco más. Comenzó con una pelusa de durazno en mi cara que comenzó a alargarse y oscurecerse”, dijo Dakota Cooke.

Así mismo manifestó que un amigo de la familia se percató de lo que pasaba en su rostro, por lo que su padrastro la llevó a varios médicos para que le hicieran las pruebas pertinentes y seguido se dirigió con ella a que le hicieran su primera depilación.

Seguido de esta experiencia, Dakota expresó que creció en un periodo donde las mujeres con vello facial estaban estigmatizadas, donde en su salón de clases le solían decir que las niñas no deberían dejarse crecer el vello en la cara.

“Supongo que eso se quedó conmigo porque durante los siguientes diez años me hundí en esta espiral de vergüenza en la que intenté esconder mi rostro en fotos y asistir a sesiones de depilación todas las semanas”, confesó Dakota.

Hasta el 2015, la joven finalmente decidió que abrazaría y aceptaría el vello facial luego de que una amiga le sugiriera que lo intentara.

“Dejarme crecer la barba fue bastante incómodo al principio, me costó mucho no cortarla y afeitarla de nuevo”, manifestó la artista de espectáculos.

A pesar de que hubo muchas dificultades, finalmente Dakota se decidió por mantener su barba y hacerla parte de sus actos en el espectáculo secundario, donde incluso ha recibido todo el apoyo de su familia y de sus seguidores en TikTok, e incluso John Waters en una firma de libros la felicito por su aspecto.

“Aunque no soy binaria, todavía me visto muy femenina y me encanta usar maquillaje, vestidos y faltas. Tener barba nunca me ha afectado por ser una mujer, es solo una parte de mí ahora, y me encanta haberlo adoptado”, concluyó Dakota a sus seguidores.

