Mujer de 101 años revela que tomar tequila es su secreto de longevidad

En redes sociales un sin número influencers manifiestan constantemente que llevar una vida saludable es la clave para lograr alargar nuestro tiempo de vida. Dentro de sus recomendaciones más comunes suelen señalar que hacer deporte y tener una buena alimentación es una de las claves para lograr este objetivo.

Sin embargo para una mujer norteamericana de 101 años, llamada Mary Flip, dio a conocer que el secreto de la longevidad está en tomar tequila. Así lo manifestó cuando una cadena de televisión que la visitó durante la celebración de su cumpleaños, le preguntó a cerca de su receta de la eterna juventud.

"¡Tequila!" dijo la mujer que en su fiesta de cumpleaños en la disfrutó de una generosa rebanada de pastel y de su bebida alcoholica favorita.

Sin embargo podría decirse que no sólo ha sido el tequila el que la mantiene sonriente; su dinamismo y su buen sentido del humor ante la vida, son quizá otros de los aspectos que hacen que su espíritu se mantenga jovial.

La mujer que ha vivido varios episodios importantes de la historia de la humanidad, dio a conocer que hacer algunas actividades que le apasionaban en su juventud también le mantienen despierta su alma. Una de ellas es dibujar; de hecho reveló que cuando estaba joven estudió en la escuela de arte de Chicago, donde logró ser una alumna destacada, sin embargo la llegada de sus hijos cambiaron un poco el rumbo de su vida.

"Me gusta mucho dibujar. Y pude darme cuenta de que las cosas cambian incluso mientras las dibujas. Entonces, pude desarrollarlos y hacerlos parecer reales. Me tomó tiempo, pero no tenía nada más que hacer excepto criar a un grupo de niños”.

