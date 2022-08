Mujer ecuatoriana se gana la vida matando piojos

Eliana Ortega es una mujer ecuatoriana a la que la necesidad de subsistir junto a su hija, en un país que no era el suyo, la llevó a despertar su recursividad, y emprender un negocio que que a muchos les puede generar asco, pero que sin duda cubre una necesidad: mantener limpia la cabeza de muchos niños y niñas que se ven afectados por pequeños intrusos que se posan en sus cabezas; los piojos.

Todo comenzó cuando Ortega se encontraba en busca de una oportunidad de trabajo que le permitiera cubrir los gastos diarios, entre ellos el colegio de su hija. En ese momento ella no hablaba nada de inglés y por si fuera poco, la vida en Nueva York era muy costosa.

"Tras buscar y buscar trabajos por todo lado, llegué donde una señora que me dijo que si me le medía a todo, y yo sin saber que era le dije que sí me interesaba, cuando me dijo que tenía que matar piojos. Y cuando me lo propuso me pareció raro, pero sin importar me arriesgué porque me iban a pagar 25 dólares la hora", relató la mujer en una entrevista que le concedió a un canal de Youtube llamado "Resilentos".

Eliana estaba bastante contenta con su empleo pues consideraba que ganaba bastante bien; sin embargo un día una clienta le reveló que en dicho lugar cobraban siete veces lo que ella ganaba por prestar sus servicios.

"A mí me cobran 175 dólares la hora y a ti te pagan 25, te están explotando y se están lucrando contigo" le dijo la mujer, que la impulsó a emprender su propio negocio.

Así fue entonces como la mujer ecuatoriana empezó a indagar sobre todo lo que necesitaba para poder independizarse y crear su propia empresa de matar piojos, que hoy tiene bastante éxito, pues según ella, los padres de familia siempre están a la búsqueda de un experto que los ayude con este problema que aqueja a los pequeños, sobre todo en la etapa escolar.

