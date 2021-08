Mujer murió luego de hacerse una cirugía con medico que la operó borracho y drogado

La mujer de 31 años, Yasmín Flores, murió una semana después de hacerse una cirugía estética con el médico Roberto López. El procedimiento era para hacerse una liposucción y ahora, la familia de la joven lo acusa de ser el responsable de este delito ya que trabajó bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas.

La pareja de la joven, Lucas González, dice que cuenta con testigos que estarían dispuestos a declarar en contra del cirujano López, quienes lo veían operar "borracho y drogado". Por otro lado, Yasmín no es la única víctima, puesto que hubo otra persona que también murió haciéndose el mismo procedimiento con el mismo médico.

Yasmín contactó al cirujano a través de Instagram gracias a recomendaciones que había escuchado, y que estaba dispuesta a hacerse la liposucción luego de los dos embarazos que había tenido. "No puedo creer lo que está pasando": expresó la pareja de la víctima.

En la clínica privada ubicada en Buenos Aires, Argentina , se dieron lugar para la cirugía el martes 20 de abril de 2021. Los primeros días luego de la operación la joven se sintió bien, pero al pasar de una semana manifestaba dolores constantes. Pese a que el cirujano le retiro los drenajes y le dio alta, la mujer insistía con que le dolía bastante.

"El martes 27 de abril se levantó descompuesta, no podía respirar y yo, no sabía qué hacer" contó la pareja de Yasmín. Lucas decide llamar a Roberto López, a lo que él contesta y le responde que no la puede atender, "que la lleve a un hospital". Ya allí, pese a los esfuerzos médicos, no lograron reanimar a la mujer y la causa de la muerte fue por "trombosis pulmonar".

Por ahora la familia exige justicia y emprenderá acciones legales en contra del cirujano plástico Roberto López. En estos momentos están juntando todas las pruebas correspondientes para que sea imputado por el delito de intento de homicidio.