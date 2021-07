Mujer que nació sin brazos se convirtió en la primera en pilotar un avión con los pies

Jessica Cox es una joven que se hizo viral por su increíble perseverancia, pues a pesar de que no tiene brazos, consiguió cumplir su sueño de pilotar un avión, según informó el diario CNN.

De acuerdo con el medio, Jessica nació sin brazos y aunque se desconoce porque motivo sucedió esto, ya que su madre tuvo un embarazo totalmente normal, fue toda una sorpresa para su familia.

“El día de mi nacimiento, fue un shock absoluto para mis padres, especialmente para mi madre, que estaba devastada cuando el médico le dijo que ‘su bebé no tiene brazos'”, dijo Jessica.

Sin embargo, no tener brazos no fue un impedimento para que la pequeña logrará todo lo que se propuso, pues según dijo, aunque le costó, logró realizar todo lo que hacían sus amigos y compañeros en ese entonces.

Asimismo, la joven manifestó que el apoyo de sus padres y familiares hicieron que ella nunca se sintiera mal por no tener sus extremidades.

"Realmente me ayudaron a animarme a salir y probarlo, a resolver las cosas a querer ser independiente", agregó.

Publicidad

Y aunque a veces tuvo bajones, debido a que las personas le decían siempre que la veían que era discapacitada y que no podía hacer nada por si sola, que si se puede, y que el término discapacidad no significa no tener extremidades, sino no ser capaz de luchar por sus sueños.

"Tenía muchas ganas de ser normal, y me decían con demasiada frecuencia que no podía hacer algo o que estaba discapacitada ... Me molestó absolutamente la palabra discapacidad", afirmó.

Pues tras tres años de prácticas, le dieron la certificación para poder volar una aeronave y así logró pilotar como tanto soñó.

Tras la publicación de la historia, cientos de internautas no paran de elogiar a la joven, pues es una muestra de que todo se puede lograr si se lucha y se cree en sí mismo.