Mujer se lanza a un carro en movimiento tras pelea con su pareja; la tratan de tóxica

Por medio de las redes sociales se viralizó hace poco un video en el que se ve el momento exacto en el que una pareja estaba discutiendo en una vía principal y de un momento a otro la joven se lanzó a un carro en movimiento.

Al parecer la mujer quedó bastante enojada con su pareja luego de hablar, por lo que decidió en ese momento lanzarse al carro contando con la buena suerte de que no fue atropellada pero si a ser rozada por el automóvil.

En la filmación se ve a la joven volar algunos metros y caer fuertemente contra el pavimento. Ante esta situación el hombre se acercó para ver si le había sucedido algo, sin embargo, ella se levantó a los pocos segundos demostrando que no había ocurrido nada grave.

Aunque no se sabe exactamente el lugar en el que ocurrió este hecho, en redes sociales si ha dado mucho de que hablar pues algunos internautas la trataron de tóxica mientras que otros aplaudieron sus dotes para la actuación.

Que ganas de algo así 🥰😂 pic.twitter.com/34IfV28Hk6 — Don Favs (@Don_Favs) October 11, 2022

Esta escena también fue comparada por varias personas con una que ocurrió en una novela llamada 'Cuidado con el ángel' en el que la protagonista, encarnada por Maite Perroni, se lanzó a una vía principal luego de pelear con su pareja.

"Es lo más romántico que he visto en mi vida...", "Y pensar que a muchos y muchas aman a personas así. Que miedo. 😅", "cuando me dices "ámame o me muero"", "Jajjaa no se porque me dio tanta risa esto 🤣🤣", "no les den ideas a las tóxicas", son algunos de los comentarios en la publicación de Twitter que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, más de 7.867 de Retweets, cerca de 3.000 de Tweets citados y más de 53,1 mil Me gusta.

