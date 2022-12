¿Muy chistoso? Prueba un helado en un supermercado y luego lo devuelve al congelador

En México, un joven ha despertado enojo en redes sociales por el acto no solo desagradable, sino peligroso que llevó a cabo en un supermercado.



En plena emergencia por el coronavirus, al hombre le pareció 'chistoso' meter el dedo en un tarro de helado para probarlo y, como no le gustó, lo dejó de nuevo en el mostrador.



Pero no solo es deshigienico de su parte, sino que representa un peligro estando en latencia el virus que en ese país ha dejado a la fecha más de 2.100 muertes.



Se desconoce el lugar exacto de la 'broma', la cuál desaprobaron miles de internautas en la red.



El video fue publicado originalmente en TikTok, pero la cuenta fue eliminada. Otros usuarios habían descargado el video con el fin de hacerlo viral e identificar al hombre para que sea castigado por la justicia.





