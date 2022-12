Nadie llegó a la fiesta de sus hijos, pero invitó a todos los que quisieran ir a través de Facebook

Monserrat Cm es madre de dos pequeños que se hizo viral tras invitar a desconocidos a la fiesta de cumpleaños de sus hijos a través de Facebook, luego de que ninguno de los amigos de los niños que invitaron fuera.

La madre solo deseaba que el cumpleaños de Gera de cinco años y de Asís de cuatro, fuera especial, por lo que decidió alquilar un brincolín y preparar diferentes tipos de alimentos para que sus hijos junto con los invitados se sintieran felices.

Sin embargo, pasaron las horas y nadie llegó, por lo que la madre decidió llamar a los invitados para saber porque aún no llegaban. Allí se enteró que ninguno pensaba venir, pues le dijeron que estaban muy lejos, que no podían ir o incluso, al escuchar sus voces colgaron.

Tras escuchar los diferentes tipos de excusas, la madre se sintió muy triste, pues según dijo, sus hijos aseguraron que no tenían amiguitos y por eso nadie había querido ir.

Por lo que en el desespero por darles el mejor día de su vida a los pequeños, invitó a través de redes sociales a todos aquellos que quisieran venir a la fiesta, ya que solo quería que sus niños tuvieran con quien compartir.

”Son casi las 7 p.m. y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís, (todos con alguna excusa o simplemente están muy lejos). Si no me hablan o no me conocen, no importa, si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11:00 p.m. Tengo chillidog, frituras y pastel. No quiero que la comida se queden ni que Gera y Asís piensen que no tienen amigos, como ellos dicen”, dijo.

Minutos después de la publicación, llegaron varias familias quienes incluso le llevaron regalos e hicieron el mejor cumpleaños de todos. De hecho, llegaron tantas personas que la madre aseguró que no le iba a alcanzar la comida.

Sin embargo, eso no era problema, pues ella ya estaba agradecida por el solo hecho de que varias personas hubiesen acudido al llamado para que sus hijos no se decepcionaran.

”Viene llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan. Las muestras de cariño para mi Gera y Asís. No creo darme abasto con la comida, pero espero que se diviertan. Gracias totales, los queremos un montón”, agregó la madre.