"No me aseguran que vuelva a ver": Manuela Gómez a punto de perder un ojo por rara enfermedad

La reconocida ‘influencer ’, Manuela Gómez , reveló en sus redes sociales que estuvo a punto de perder un ojo por una enfermedad llamada toxoplasmosis. Según la también empresaria, si no asistía al médico a tiempo, la historia hoy en día sería otra y mucho más trágica.

“No veo por un ojo, me hicieron todos los exámenes y tengo una toxoplasmosis en un ojo, si no hubiera ido a urgencias, hubiera podido quedar ciega”, dijo en las historias de su cuenta de Instagram .

De acuerdo con Gómez, aún no se conoce el origen de la enfermedad que la aqueja, pero, posiblemente, fue por alguna infección transmitida por su gato. En ese sentido, descartó que fuera por algún mal procedimiento al ponerse pestañas postizas.

“El doctor me dijo que podía ser por el gato, pero no es seguro. Me hicieron como 10 exámenes para determinar qué tengo. Me dijeron que tengo una infección avanzada. Me mandaron mucho antibiótico”, señaló.

Además, agregó: “Tengo que esperar los resultados, el viernes tengo cita para que me dilaten las pupilas para ver si la infección está mejorando. El doctor no me asegura que vuelva a ver como antes, pero que gracias a Dios fui al médico a tiempo para atajar esa infección”.

Según Gómez, la infección que tiene también se puede generar por el contacto con agua contaminada o por el consumo de “carne cruda, una fruta o un vegetal mal lavado”.

Lo cierto es que los seguidores de Manuela Gómez están atentos a la salud de la empresaria y así se lo han hecho saber a través de las distintas redes sociales.