"No tolero eso": mamá dio lección a su hijo que se burlaba de la ropa barata de sus compañeros

Ocurrió en Georgia, Estados Unidos . Cierra Brittany Forney, se enteró que su hijo se burlaba de la condición económica de sus compañeros de clase porque adquirían su ropa en una tienda que era barata, no se conseguían prendas de marca y muchas veces eran de segunda.

La mujer reaccionó de tal manera que obligó al menor a comprar ropa en ese mismo establecimiento del cual se burlaba. "No tolero eso. Hoy se llevó 20 dólares para comprar ropa que usara toda la semana en la escuela. No estaba contento y lloro un poco" escribió la madre en su Facebook.

Forney le explicó a su hijo que no lo viera como un castigo, más bien como una lección, y que comprendiera que hacer bullying no es bien visto. "Me senté con él y le dije que la ropa bonita se puede conseguir en cualquier lugar", comentó la mujer.

Cierra Brittany hizo pública la historia que le había pasado en redes sociales, y varios usuarios se pronunciaron al respecto, desde aplausos y felicitaciones por corregir al menor, como también criticas ya que internautas interpretaron el gesto como una forma de humillar a su hijo. Finalmente, decidió borrar la publicación.

La madre también confiesa que aunque crio a sus hijo como un 'mimado', todavía tiene tiempo para educarlo de una manera correcta.