No usaba faldas por rara enfermedad y causó sensación al MOSTRARSE en traje de baño

Paula Andrea o @ohhpauli, como se hace llamar en Instagram, es una joven quindiana que causó sensación en redes sociales por su valentía y actitud.

La joven contó en una publicación que padece de dermatitis atópica, por la cual se acomplejaba y no usaba faldas, vestidos o cualquier prenda que dejara al aire sus piernas.

Así mismo reveló que el médico le dijo que no tendría cura, así que le dio ‘una patada’ a su padecimiento.

Decidió mostrarse tal cual es con dos fotos, una en traje de baño y otra en vestido.

Además, puso un mensaje en el que aseguró no importarle sus cicatrices ni lo que los demás piensen.

“Jódete sociedad con tus vainas perfectas. ¡TENGO UNA ENFERMEDAD EN LA PIEL! ¿Y QUÉEE? No sé imaginan lo que he sufrido con mi piel, jamás me pongo vestido o falda para salir a la calle porque me muero de la vergüenza. Hoy me dijeron que no tiene cura, así que me aceptó sí o sí”, escribió.

Su gesto fue aplaudido en redes sociales, incluso, le compartieron historias de otras personas para animarla y resaltar su belleza.

