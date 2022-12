Perder de 10 a 15 kilos y no embarazarse, las exigentes reglas de una mujer para sus damas de honor

Una mujer se hizo viral por sus increíbles exigencias para que sus amigas fueran aptas para ser damas de honor, pues les pidió que bajaran de peso y hasta les solicitó no embarazarsen de ahí a su boda.

Aunque se desconoce la identidad de la mujer, una de las amigas candidatas a ser dama de honor público lo que le pedía la mujer como requisito para poder asistir a su boda, que dejó a más de uno con la boca abierta.

De acuerdo con la usuaria @justasianenough , la mujer la invitó a su boda y le dijo que le iba a enviar a su correo una lista de necesidades que se debían cumplir.

"Esta boda es en mayo de 2022, así que no estaba preocupada por el tiempo, pero hace dos días me llegó un mensaje de texto de otra de las damas diciéndome que me iba a llegar un correo electrónico con una lista de ‘necesidades’ especiales de la novia.

En primer lugar, la mujer les especificó a sus candidatas que no deberían tener ni un tatuaje y si lo tenían debían taparlo.

"Nada de tatuajes. TODOS los tatuajes deberán estar CUBIERTOS. Sin excepciones", dijo.

Asimismo, les indicó que tipo de esmalte, con marca y color estipulado debían usar para ese día.

"Las uñas deberán estar cortas y pintadas en color rosa del tono Essie Ballet Slipper. Sabré si no es ese tono, así que no se arriesguen", agregó.

Además, solicitó no usar gafas, por eso recomendó utilizar lentes de contacto.

"Sin anteojos. Si necesitas anteojos DEBERÁS usar lentes de contacto o simplemente no usar nada", aseveró.

Pero la lista no acaba ahí, también pidió que nadie se bronceara, pues ella iba a ser la única bronceada en la fiesta.

"Nada de bronceados. Yo seré la única diosa besada por el sol en mi gran día", manifestó.

Por si fuera poco, también les pidió cortarse el cabello a todas aquellas que lo tuvieran más largo que ella e incluso les solicitó pintarlo si lo tenían del mismo tono, aunque antes de hacerlo debían enviar foto para ver si le agradaba el color.

"Nada de cabello largo. Si tienes el cabello muy largo deberás cortarlo más corto que el mío. Espero que todas traigan el cabello suelto para la boda y quiero que todas tengan un aspecto uniforme. Si tu cabello es como el mío, espero que lo tiñas de un tono diferente para la boda. Envía fotos para aprobación antes de cortarlo o teñirlo", dijo.

Y a pesar de las estrictas reglas anteriores, expresó que iba a regalarles el vestido, pues quien fuera debería comprarlo, pero no podía ser cualquier vestido, ya que no quería ver a ninguna mujer mostrando pezones.

"Todas deberán comprar su propio vestido. Este es el que necesito que compren. Es barato, así que no actúen como que estoy loca por decirles que lo paguen ustedes. Además, deberán usar brasier con tirantes. No quiero andar viendo pezones o bultos raros de pezoneras", aseveró.

Para rematar, la prometida les ordenó que debían bajar de peso, pues quería que se vieran bien en ese día tan importante.

"Espero que todas pierdan peso y que realmente se vean bien en mi día. Para algunas de ustedes, eso significa perder 10-15 kilos. No estoy siendo grosera, es la verdad", dijo.

Pero aún no termina, pues también les dijo que si estaban embarazadas automáticamente estaban desinvitadas.

"NO SE EMBARACEN. SI TE EMBARAZAS, SERÁS DESINVITADA. Esta es la traición más grande. Ustedes deben desear que todos se enfoquen en mí y todas sabemos que las mujeres embarazadas siempre se roban la atención", agregó.

Asimismo, la mujer dijo que no podían comprometerse con nadie hasta que se casará, ya que los compromisos también roban la atención.

"Si estás planeando comprometerte, deberás esperar DESPUÉS de la boda. Todas sabemos que los compromisos también roban la atención", expresó.

Cabe mencionar que antes de todo de eso, debían asistir a otro tipo de eventos, que eran obligatorios.

"Eventos obligatorios a los que deberán atender: despedida de soltera, fiesta de soltera, cena de ensayo, pruebas de maquillaje y peinado, compra de vestido de novia y el brunch al día siguiente. Cada una pagará por la despedida de soltera, las pruebas de peinado y maquillaje, así como el servicio de maquillaje y peinado en el día de la boda", manifestó.

Es de resaltar que el vestido para la boda no era suficiente, pues también debían tener traje de baño y otros para los diferentes eventos.

"Espero que cada una compre su traje de baño y batas conmemorativas de la despedida de soltera", recalcó.

Finalmente, la exigente novia pidió tener pasaporte y dinero para ir a México a uno de sus tantos eventos previos a la boda.

"La despedida de soltera será en marzo de 2022. Empiecen a ahorrar ahorita, iremos a un resort en México. Si no tienen pasaporte, deberán solicitarlo YA. ¿Cuál es el punto de tener damas de honor si no pueden sostener mi cabello cuando vomite en México?", indicó.

Y para el colmo, la mujer expresó que si no podían cumplir con esas reglas, mejor no fueran, pues para ella era muy fácil conseguir a alguien que si cumpliera con los terribles requisitos.

"Si tienes problemas con algunas de las reglas en esta lista, te aguantas o si no salte, ya. Puedo reemplazarte sin ningún problema, así que no te preocupes, no me enojaré mucho. Solo no esperes una invitación a mi boda. Si no puedes estar para mí en todo este proceso, entonces no deberías estar en mi día especial", puntualizó.

La joven que compartió las terribles exigencias dijo que definitivamente no iba a asistir a la boda, por eso le informó a la novia qué no iba a ir.