Perrito de 10 años que vive en refugio de Barcelona espera que lo adopten antes de morir

La institución Lliga Protectora d'animals i plantes de Barcelona que recoge a los animalitos de la calle público la historia de Bruno, un canino mayor de 10 años que se encuentra hace tres años en el refugio con la esperanza de encontrar a un humano que lo ame y valore antes de morir, según informó el diario La Vanguardia .

Con una carta que describe en primera persona, como si fuera el perrito quien contara su triste historia, describieron el sufrimiento de un tierno animalito tras no se adoptado, pese a los esfuerzos de sus cuidadores y de lo lindo que es.

“Tengo 10 años y peso solo 7 kilos. Y parece que la vida ya se ha acabado para mí. Llevo varios años, tres para ser exactos, en el refugio y todavía estoy esperando a mi humano.

¿Quién me va a querer así como soy, o sea, un poco gruñón pero con un buen corazón?

También es verdad que no soy de los perros que se llevan bien con todo el mundo y, por eso, no puedo convivir con niños y necesito un núcleo familiar más cerrado y tranquilo, que me pueda dar el tiempo para conocerlos.

Y que no se asusten si les doy algún que otro mordisco al principio porque como no se han portado bien conmigo en mi vida anterior, no llevo muy bien que me toquen.

Somos estos perritos que hemos tenido muchas razones para perder la confianza en la humanidad y que necesitamos a alguien que nos la devuelva.

Aunque en los refugios nos cuidan bien, estos sitios deberían ser estancias pasajeras y no hogares para toda la vida y.… la vida pasa... Se está acabando... Los 10 años se convierten en 11, los 11 en 12 y así hasta que se me cierran los ojos sin poder encontrar a una familia de nuevo.

Pero no como la que me abandonó emocionalmente herido, ¡no! Una buena familia como la que soñamos todos nosotros, ¡los invisibles!

No entendemos por qué estamos aquí. No entendemos por qué nuestros hermanos vienen y se van con familias nuevas y nosotros estamos aquí condenados, solo por ser un poco diferentes, pero no malos.

Yo te sigo esperando y hasta mi último respiro te seguiré esperando.

Como tengo ya 10 años, cada día es un regalo y lo tenemos que agradecer. Estoy deseando irme a casa.

Si tienes un hueco en tu corazón aquí estaré esperándote. Tu querido Bruno de la protectora de Barcelona. Aquí me puedes encontrar, esta es mi dirección, pregunta por mí, por favor”.

Definitivamente una carta desgarradora que relata la triste realidad que sufren miles de perritos que nunca son adoptados por una familia. Y aunque los refugios sean un lugar donde los alimentan y les brindan buenos cuidados, no deja de ser solo un hogar de paso. Por eso te invitamos a adoptar, ábrele la puerta de tu corazón y de tu casa a uno de estos increíbles animalitos.

Bruno /Foto: Twitter @Nil_Cat1

Bruno /Foto: Lliga protectora d'animals i plantes de Barcelona