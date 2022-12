Perro CLAVADISTA enamoró en Caldas por la forma en que se tiraba a una fuente

Un perrito muy juguetón de Riosucio, Caldas, se hizo muy famoso en redes sociales por clavar, en repetidas ocasiones, en una fuente.

Yulieth Córdoba, una testigo del hecho, grabó el momento y lo difundió en Facebook.

En el video se ve al animal muy feliz lanzándose al agua y, motivado por los aplausos y la algarabía de la gente que llegó para ver su hazaña, siguió haciéndolo por unos minutos más.

Del can no se sabe nada, ni siquiera si tiene o no dueño, lo que sí se puede asegurar, a juzgar por lo visto en el clip, es que fue muy feliz, por lo menos en ese momento.