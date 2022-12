Por su PARECIDO físico con Peñalosa, este actor recibe insultos en la calle

Con motivo de hablar de la película “Agente Ñero Ñero 7: Comando Jungla”, Gonzalo Vivanco estuvo como invitado al programa Bravíssimo, entrevista en la que contó anécdotas que vivió durante el rodaje.

Como el personaje que interpreta el actor chileno es de un político, recordó las veces que ciudadanos en Bogotá lo han confundido con Enrique Peñalosa.

Publicidad

Desde reclamos hasta insultos ha recibido de parte de algunos que lo confunden con el alcalde de Bogotá.



Te puede interesar: “ A Millos ya no lo respeta ni el alcalde”: DAN PALO a Peñalosa por un trino .

Publicidad





Publicidad

“Les tengo que confesar que yo camino por la calle y me dicen señor alcalde. Cuando me pongo el casco y voy en bicicleta me gritan: arregle las calles…”, dijo entre risas.

Sin embargo, hay quienes que admiran o siguen al alcalde que lo han recibido con buenos comentarios y elogios. Además, el actor aseguró que todo lo toma por el lado amable.

Publicidad



Aunque la entrevista se emitió en noviembre, hace unos días lo volvieron a emitir e hizo reír a más de uno con la historia de Vivanco.

Publicidad

¿Crees que se parecen?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad