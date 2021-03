Profesor adoptó a un alumno después de enterarse que se retiraría del colegio en Estados Unidos

Un profesor de matemáticas, identificado como Finn Lanning, adoptó a su estudiante Damien luego de enterarse el motivo por el que el joven se iba a retirar del colegio en Colorado, Estados Unidos .

Damien tiene un problema renal y necesitaba un trasplante, pero como no tenía una familia, debido a que estaba en un hogar temporal, no era un candidato viable para la cirugía. Damien no contaba con alguien que lo cuidara luego de que realizaran el procedimiento.

Debido a esta enfermedad, su estado de salud estaba empeorando, por eso el joven debía dejar la escuela para irse a un hospital y recibir diálisis.

Conmovido con la situación, su profesor decidió ayudarlo llevándoselo a su casa y dándole un hogar temporal.

"Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Quiero decir, simplemente no puedes sentarte frente a alguien que te importa y escucharlo decir algo así y saber que tienes espacio para ayudar", dijo Lanning a CBS.

Damien tenía 13 años en ese entonces cuando se fue a vivir con su profesor y con la desconfianza con la que llegó a otras casas, pues sabía que quienes lo recibían “serán felices contigo un día y te echarán al siguiente”.

Sin embargo, casi dos años después de que emprendieron su vida como una familia, el profesor pudo adoptar a Damien.

El maestro y su alumno jamás se imaginaron que se convertiría en padre e hijo.